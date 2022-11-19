İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu konut piyasasındaki durgunluğun nedeninin maliyetlerinin artması ve krediye ulaşmadaki zorluk olduğunu ifade etti.

İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu inşaat maliyetlerinde artış hızının yavaşladığını belirterek, “İnşaat sektörünü son dönemde maliyet ve satış olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Enflasyonlu dönemde özellikle son 18 aylık dönemde ciddi fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldık. Enerji maliyeti, ihracat talebi, fiyat artış baskısıyla öne gelen tüketim talebi ve tabi ki fırsatçılık gibi unsurlar inşaat sektörü tedarik maliyetlerini artan oradan yukarıya çekti. Son dönemde bu artış hızı yavaşlamış gözüküyor. Artan oranda maliyet artışı yerini enflasyonun baz etkisiyle azalan oranda artışla değiştirecektir. Yani maliyetlerde azalma olmayacak ancak eskisi kadar hızlı yükseliş beklemiyorum” dedi.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Kredi maliyetleri ve krediye ulaşım sıkıntısından dolayı konut satışlarında düşüş olduğunu ifade eden Şehitoğlu “Satış tarafında ise son dönem verilerinde %25 oranında bir azalmadan söz edebilirim. İkinci ek konutta bu oran %27’ler civarındadır. Diğer taraftan ipotekli konut satışı dediğimiz satışlarda %52 oranında bir azalış söz konusudur. Bu noktada politika faizinde düşüş olmasına rağmen bankalar tarafında kredi maliyetinde düşüş olmaması ve eş zamanlı bankacılık mevzuatındaki düzenlemelerle bankaların kredi vermeye istekli olmaması en büyük etkendir diyebilirim.”

RAKAMLAR YANILTMASIN

Satış rakamlarının kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurgulayan Şehitoğlu, “Ocak-Ekim ayı toplam rakamlarında geçen yıla göre bir artış gözükse de bu artış yanıltmasın çünkü baz etkisi bu artışta etkindir. Özellikle ağustos ayında yapılan açıklamalarda eylül sonrasında konut fiyatları düşecek beklentisi yaratılmıştır. Ne yazık ki piyasa gerçekliğini yansıtmayan bu beklenti son açıklanan konut fiyat endeksindeki grafiklerle de yakından görebiliriz.”

MALİYET ARTIŞI KONTROL ALTINA ALINMALI

Maliyet artışlarını kontrol edilmediği sürece piyasada bir dengenin yakalanmayacağını söyleyen Yusuf Şehitoğlu, “Önümüzdeki süreçte azalan oranda fiyat artışlarını göreceğiz. Asgari ücret güncellemeleri ve maaş güncellemeleri bir nebze rahatlatabilir ancak kritik konu enflasyonu yaşadığımız üretici fiyat endeksi (ÜFE) tarafında kontrolü sağlamaktır. Üreticilerin enerji, işçilik ve girdi maliyetleri ya da buralardaki fiyat artışlarını kontrol etmediğimiz sürece piyasadaki dengeyi yakalayamayız.”

İNEGÖL İÇİN PLANLAMA YAPILMASI LAZIM

“Son olarak İnegöl için önümüzdeki süreçte konut ve sanayi alanlarını planlamamız, yakın köy alanlarının planlamasını yapmamız ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrimizi 100 yıllık planlamamız gerekmektedir.”