Son günlerde şantiyelerde yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı müteahhitler isyan etmeye başladı. Hırsızların, şantiyelerden inşaat demirlerinden demir kablolara kadar ne bulurlarsa çaldığını belirten müteahhitler, “Malında değiliz ama can güvenliğimiz yok. Bu olayların önlenmesi için destek bekliyoruz. En azından yakalan hırsızlar serbest bırakılmasın” dedi.

İnegöl’de son günlerde şantiyelerde yaşanan hırsızlık olaylarında ciddi artışlar yaşanmaya başladı. Ev, işyeri, otomobil gibi alanların ardından inşaatlar, hırsızların hedefi haline geldi. Hırsızlık olaylarına karşı uzun zamandır mücadele veren müteahhitler, son günlerde yaşadıkları hırsızlık olaylarının ardından isyan etti.

Faillerin yakalanmasını isteyen müteahhitler, “İşverenler olarak işçilerimizin can güvenliğinden endişe duyuyoruz. Bu işten ekmek yiyen çok insan var. Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden bu olayların önlenmesi için destek bekliyoruz. Ayrıca polis ekiplerinin yakaladığı hırsızlarında hemen salı verilmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandılar.