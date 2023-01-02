Mutfak tüplerinin fiyatı 150 TL'den 350 TL'ye yükseldi.
Yeni yıl ile birlikte birçok temel ihtiyaç maddesine zamlar gelmeye devam ediyor. Yapılan son zamlarından ardından tüp fiyatları, 150 TL'den 350 TL'ye yükselerek en yüksek zam oranına ulaştı.
2023'te 12 kilogramlık yeni tüp fiyatları şöyle:
Aygaz tüp fiyatları
Aygaz maksi tombul 345 TL
Aygaz maksi uzun 345 TL
Aygaz mini ocak 120 TL
Maksi 12 kg karavan tüpü 320 TL
Mini tekne tüpü 50 TL
Gri ev tüpü 12 kg 340 TL
Gri küçük tüp 2 kg 98 TL
Ticari tüp 24 kg 690 TL
Sanayi tüpü 45 kg bin 540 TL
Forklift tüpü 16 kg 460 TL
Forklift tüpü 24 kg 750 TL
İpragaz tüp fiyatları
2 kg piknik tüpü 65 TL
12 kg ev tüpü 320 TL
24 kg ticari tüp 612 TL
45 kg sanayi tüpü bin 235 TL
45 kg propan tüpü bin 300 TL
Milangaz tüp fiyatları
2 kg piknik tüpü 85,50 TL
12 kg ev tüpü 330 TL
24 kg ticari tüp 620 TL
45 kg sanayi tüpü 920 TL