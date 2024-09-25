Bugün Kurşunlu’da bulunan Çilek Mobilya fabrikasında Bursa ve İnegöl medyasını ağırlayan Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, Çilek markasının kuruluşunu ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Markalaşma, ihracat ve yapılan yatırımları anlatan Muzaffer Çilek, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

“HAYIR DEME LÜKSÜMÜZ YOK!”

Gazetecilerin "Her seçim döneminde Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği adaylığı noktasında isminiz geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan adaylık teklifi geldi mi? Bir gün sizi siyasette görür müyüz?" soruna cevap veren Muzaffer Çilek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir teklif yapsaydı hayır deme lüksümüz olamazdı. Allah’a şükür böyle bir teklifte yapılmadı. Siyaset herkesin yapabileceği bir şey değil. Zor bir iş. Bizim önceliğimiz çocuklar. Biz çocukları seviyoruz. Kendimizi işimize adadık” dedi.