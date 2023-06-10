2015 yılında aramızdan ayrılan Cumhuriyet’in Divası Müzeyyen Senar’ın mirasçıları, Bülent Ersoy’a verilen ‘Müzeyyen Senar Büyük Ödülü’ne dava

açtı.İSTANBUL (İGFA) - Atatürk’ün de en sevdiği sesler arasında yer alan Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müzeyyen Senar’ın mirasçıları, Türk sanat müziği

sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay’ın sahibi olduğu internet sitesinin, bu sene Diva Bülent Ersoy’a verdiği ‘Müzeyyen Senar Büyük Ödülü’ne 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Senar’ın ailesi, davalı Onur Akay’ın yeniden aynı ödülü vermemesi için tedbir talebinde de bulundu.

Aynı zamanda Müzeyyen Senar’ın mirasçıları, İstanbul Kadıköy’deki “Müzeyyen Senar” temalı meyhaneye de 100 bin liralık tazminat davası açtı ve işletmenin sanatçıya ait görselleri ve şarkıları izinsiz kullandığını iddia etti. Müzeyyen Senar’ın kızı Feraye Işıl, “Annemin adı kullanılarak haksız kazanç ve haksız prestij elde ediliyor.” dedi.

Onur Akay ise yaptığı açıklamada, “Türkiye’de para karşılığında verilen ödüller olduğunu duyuyorum ama biz Türkiye’de 5. kez verdiğimiz ödüllerimizi hiçbir zaman para karşılığında vermedik. Ödül sahiplerini her sene çok değerli hocalardan, sanatçılardan ve gazetecilerden oluşan bir jüri belirledi. Bu sene ilk kez verdiğimiz ‘Müzeyyen Senar Büyük Ödülü’nden de ticari bir gelir elde etmedik. Kaldı ki bu ödül, jüri tarafından Müzeyyen Senar’ın ekolünden gelen ve Türk sanat müziğinin en değerli sanatçılarından biri olan Diva Bülent Ersoy’a ‘Elmas Plak’ olarak verildi. Bülent Hanım’a ödül verirken para istenir mi? Ayrıca prestij elde etmek için değil, büyük sanatçımız Müzeyyen Senar’ı anmak için bu ödülü verdik.” ifadelerini kullandı.