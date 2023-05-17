Kocaeli’de müzik hoparlörünün içine uyuşturucu koyup, kargoya verdikleri iddia edilen biri tutuklu 3 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü. Savunması için söz hakkı verilen sanık, "Önce Allah’a sonra size sığınıyorum. Uzun süre tutuklu ve mağdurum. Ailem deprem sebebiyle mağdur oldu, çadırda yatmaktadır. Bana ihtiyaçları var" dedi. Tutuklu sanığın yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı. Yapılan incelemede kargoya verilen müzik hoparlörünün içine 2 kilo 220 gram esrar maddesi bulundu. Olaya ilişkin H.Ç., M.G. ile H.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıslardan M.G. ile H.T. serbest bırakıldı, H.Ç. ise tutuklandı.

"Kargoya verdiğim kutuda ne olduğunu bilmiyordum"

Sanıklar hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık H.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanık M.G. ile tanık B.A. ise SEGBİS ile katıldı. Diğer tutuksuz sanık H.T. ise duruşmaya katılmadı. Olayla ilişkin ifade veren M.G., "Sanıklardan H.Ç.’yi tanıyorum. H.Ç. beni yanına çağırarak halletmesi gereken işleri olduğu için İstanbul’a gideceğini söyledi. Bana bir kutu vererek kargoya vermemi istedi. Kutuyu kendisiyle götüremeyeceğini söyledi. Kutuyu İstanbul’a verdiği adrese gönderdim. 400 TL kadar kargo parası verdi. ‘Üstü senin olsun’ dedi. Dediği gibi kargoyu verdim ama içinde ne olduğunu bilmiyordum. Polisler beni gözaltına aldığında kutunun içinde uyuşturucu olduğunu öğrendim. Benim suçla ilgim yok. Atılı suçtan beraatimi istiyorum" diye konuştu.

"Hiç kargoya gitmedik"

SEGBİS ile dinlenen tanık B.A., "H.Ç.’yi beraber Antalya’da inşaatta çalışmamız vesilesiyle tanırım. H.T. ile de H.Ç. vasıtasıyla tanıştım. H.Ç. ile H.T. araç kiralamak için benden yardım istediler. Araç bulamadıkları için onlara kefil oldum. H.Ç.’nin oğlunu kiraladığımız araçla Tarsus’a ziyarete gittik. Tarsus’tan sonra Diyarbakır’a gittik. H.Ç.’nin diğer oğluna alıp Antalya’ya gittik. Hiç kargoya gitmedik. Kargoya hoparlör göndermedik" ifadelerini kullandı.

"Önce Allah’a sonra size sığınıyorum"

Sadece uyuşturucu kullanıcısı olduğunu söyleyen H.Ç., "Önce Allah’a sonra size sığınıyorum. Uzun süre tutuklu ve mağdurum. Ailem deprem sebebiyle mağdur olmuştur, çadırda yatmaktadır. Bana ihtiyaçları vardır. Beraat ve tahliyemi istiyorum. Pişmanım" şeklinde konuştu.

Savunma yapan H.Ç.’nin avukatı, "Müvekkilim sadece içicidir. İstanbul’da uyuşturucu madde pahalı olduğu için toplu olarak almıştır" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık H.Ç.’nin yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.