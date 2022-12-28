MYM Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Kösen ve yöneticileri tesislerde İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve yöneticileri ziyaret ederek ikinci devrede başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Başkan İsmail Kösen, “İnegölspor'a ikinci devreye girmeden önce moral ziyareti gerçekleştirdik. Yine takımın kampı İnegöl'de geçireceğini öğrendik. Kamp döneminde de ayrı ziyaretimiz olacak. İnegölspor'umuzun her konuda ve yürütülecek kampanyalarda arkasındayız. İnegölspor'umuz şehrimizin en iyi spor markasıdır bu da şehrimiz için önemlidir. İlk devredeki olumsuzluklar inşallah bu devre son bulur, biz bunlara inanıyoruz. İnegölspor'umuza başarılar diliyoruz” dedi.

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise, “İnegöl’ümüzün önemli STK’larından MYM Türkmen Dernekleri Federasyonu üyelerine, yönetimine ve başkanı İsmail Kösen’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Bizlerin her zaman yanında olduklarını, şehrin takımına gereken her türlü desteği vereceklerini söylediler. Bizler de MYM’yi çalışmalarından dolayı tebrik eder ve başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.