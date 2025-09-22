“Dünya Alzheimer Ayı” kapsamında, Nilüfer Belediyesi ile Alzheimer Derneği Bursa Şubesi’nin iş birliğiyle Mysia Yolları parkurunda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kadriye Mahallesi'nden başlayan yürüyüşe katılanlar, doğanın keyfini çıkararak Deliklitaş Mağarası'na kadar ilerledi.

Yürüyüş boyunca katılımcılar, “Unutmaya karşı adım at” ve “Hatırlamak için yürüyoruz” yazılı pankartlar taşıyarak Alzheimer hastalığına dikkat çekti. Etkinlikte ayrıca, Alzheimer’da erken teşhis ve farkındalığın önemine vurgu yapıldı.

