Ege Denizi çevresinde son 2 gündür büyüklüğü 4'ten fazla birçok art arda deprem meydana geldi. Bu depremler devam ederken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Daha ne kadar devam edecek, onu bilmiyorum. Bir deprem fırtınası şeklinde oluyor ama Yunan hükümeti, çok ciddi olarak -aferin diyorum onlara- halkına önem veren, insanların can güvenliğine önem veren bir tavırla hemen el koydular, gerekli tedbirleri aldılar ve alıyorlar" dedi. Görür, sözlerini şöyle sürdürdü;

"PEK VOLKANİK FAALİYETE BENZEMİYOR"

*Daha ortada büyük deprem yok. Olup olmayacağı da belli değil ama önlem alınıyor. Asıl bizim özlediğimiz, sevdiğimiz, benimsediğimiz bir tutum. Bu deprem genelde şundan dolayı oluyor. Mekanizması şu.

*Depremler, levha hareketleri sonucu olur. Levha sınırlarında ve levha içlerinde depremler olur. Levhalar hareket ettikçe onların sınırlarında ve içlerinde deprem olur. Mesela Kuzey Anadolu fayı, bir levha sınırıdır. Avrasya ile Anadolu levhasının sınırıdır.

*Kuzey Anadolu fayı boyunca devamlı deprem olur. Mesela 50-60 bin kişiyi öldüren Doğu Anadolu fayı bir levha sınırıdır. Arap levhasıyla Anadolu ve Afrika levhasının sınırıdır. O sınırda bir hareket oldu. 50-60 bin kişi öldü.

*Şimdi bu depremlerin nedeni de Afrika levhası. Helen Kıbrıs dalma batma zonunda Anadolu levhasının altına dalıyor. Anadolu levhası da kuzey-güney geriliyor bu hareketin sonucu. Orada normal faylar oluyor, harekete geçiyor ve bu depremler oluyor.

*Bazı bilim adamları, bazı arkadaşlar ‘Bu volkanik faaliyettir’ diyor. Yani olabilir de ama büyük bir ihtimalle bunun volkanizmayla bir ilgisi yok. Nitekim Yunan meslektaşlarımızla bizim ilişkilerimiz sonucu öğrendiğimiz pek volkanik faaliyete benzemiyor.

Bugün depremlerin gerçekleştiği bölgelerin oldukça karmaşık yapıda olduğuna dikkat çeken Görür, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu bölgede çok sayıda deprem oluyor. Bugüne kadar belki 500’e yakın deprem oldu. Sonucu ne olur, henüz bilmiyoruz. Eğer büyük bir kırılmayla sonuçlanırsa o zaman Türkiye’nin sınırları bundan etkilenir.

*Türkiye’nin sınırları deyince Aydın’dan Muğla’ya olan kıyı kesimini kastediyorum. Burada tsunami de olur. Belirli ölçüde çürük olan, iyi olmayan yapılarda yıkıma da neden olur. Sonuçlanmadığı takdirde herhangi bir tehlike beklemiyoruz.

*Yine bizim güney kıyılarımızda olan yerel yönetimlerin ve merkez yönetimin biraz daha dikkatli, daha olayları inceler hâlde olmasında yarar var. Aynen Yunanistan’ın çok daha ciddi önlemler aldığı gibi.

*Bu şekilde bu ne kadar sürer bilemiyoruz ama belli bir zaman sonra bu deprem fırtınaları, bazen 1-2 aya kadar sürdüğü de var ama bu azalıp yok olacaktır. Umarım büyük bir depremle sonuçlanmaz.