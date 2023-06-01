Milli tekvandocular Nafia Kuş ve Hakan Reçber, Azerbaycan’da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası’nda finale yükseldi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Crystall Holl’de düzenlenen ve 4 Haziran’a kadar sürecek 26. Dünya Tekvando Şampiyonası’nın üçüncü gününde, erkekler 63, kadınlar +73 kilo müsabakaları yapıldı.

Şampiyonda kadınlarda +73 kiloda Türkiye’yi temsil eden Nafia Kuş ve erkelerde 63 kiloda Hakan Reçber rakiplerini eleyerek finale yükseldi.

Erkekler 63 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, Lübnan’dan Ralph Honeine’yi ve İtalya’dan Dennis Baretta’nı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Çin’den Yushuai Liang’ı da yenmeyi başaran Reçber, yarı finalde Meksika’dan Carlos Navarro’nu 2-0 yenerek finale yükseldi.

Kadınlar 63 kiloda mücadele eden Nafia Kuş, Yunanistan’dan Paraskevi Ntemogianni’yi, Avustralya’dan Reba Stewart’ı ve çeyrek finalde de Kolombiya’dan Gloria Mosquera’nı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio ile karşılaşan Kuş, rakibini 2-1 yenerek finale yükseldi. Kuş finalde, Özbekistan’dan Svetlana Osipova ile karşılaşacak.