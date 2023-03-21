AK Parti Bursa Milletvekili Aday Adayı Dr. Mehmet Serdar Nalcı, aday adaylık başvurusunu yaparak dosyasını teslim etti.

İnegöl siyasetinin yakından tanıdığı Dr. Mehmet Serdar Nalcı, AK Parti Bursa İl Teşkilatına giderek aday adaylık başvurusunu yaptı. Milletvekilliği için hazırlamış olduğu dosyasını Seçim İşleri Başkanı Engin Kökçıkaran’a teslim eden Nalcı, “Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde “ Türkiye Yüzyılı” na da emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Dosyasını il başkanlığına teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Nalcı şu ifadeleri kullandı;

GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUM

“AK Parti genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde parti yönetiminde çeşitli kademelerde görev alarak AK Parti İnegöl İlçe başkan yardımcılığı görevini bugüne kadar hakkıyla yerine getirmiş olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu kutlu dava için bugüne kadar yorulmadan ve gece gündüz demeden nasıl çalışmaya devam etti isek, bundan sonrada cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde “ Türkiye Yüzyılı” na da emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.”

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE ÇOK SAYIDA HİZMET YAPILDI

“Türkiye’ye geçmiş yıllarda yapılmayan tüm hizmetler Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı. Bu hizmetlerin kesintisiz şekilde devam etmesi için yine bu seçimi yine yüksek bir oy oranıyla kazanacağız inşallah.”

DOSYAMI İL TEŞKİLATIMIZA TESLİM ETTİM

“14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekiliği genel seçimleri ile Bursamıza ve bölgemize hizmet edebilmek için AK Parti Bursa İl başkanlığına gelerek aday adaylığı başvurumu yaptım.. Dosyamızı Seçim işleri başkanımız Sn. Engin Kökçıkaran beye teslim ediyorum.. İl Mali işler başkanımız Sn. Orhan Aygün ve Seçim İşleri başkan yardımcımız Sn. Mahmut Kemal Bilgin’e de burada bulundukları için teşekkürlerimi sunuyorum.. Aday Adaylığı başvurumuz Bursamıza hayırlı olsun, Allah bizleri mahcup etmesin inşallah..”