AK Parti Bursa Milletvekili Aday Adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan Dr. Mehmet Serdar Nalcı bugün; İznik, Orhangazi ve Yenişehir ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek istişareler gerçekleştirdi.

İnegöl siyasetinin yakından tanıdığı Dr. Mehmet Serdar Nalcı geçtiğimiz günlerde AK Parti İnegöl İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek Bursa 2. bölgeden milletvekili aday adaylığını açıklamıştı. Nalcı, seçim çalışmalarına hız vererek bölgesindeki ilçeleri ziyaret etmeye başladı.

Bugün İznik, Orhangazi ve Yenişehir AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret eden Nalcı, deprem felaketi ve yaklaşan seçimler başta olmak üzere birçok konuda istişareler gerçekleştirdi.

HEPİMİZE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Mehmet Serdar Nalcı ziyaretler sonrasında yapmış olduğu açıklamada; “Öncelikle deprem ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kederli yakınlarına bir kez daha başsağlığı dilerim. Devletimize ve milletimize hizmet etmek amaçlı çıkmış olduğumuz bu yolda çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün ilk olarak AK Parti İznik İlçe Başkanımız Halil İbrahim Gökbulut ve yönetimini ziyaret ettim. Sayın ilçe başkanımızla birlikte istişareler gerçekleştirdik. Akabinde Orhangazi’ye geçerek ilçe başkanımız Sn. Gökhan Ulusu ile yaklaşan seçimleri ve çalışmalarımızı değerlendirdik. Yine burada kadın kolları başkanlığı, ana kademe teşkilatı ve skm başkanlarıyla görüşmelerimizi devam ettirdik. Bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde hepimize çok iş düşüyor. Son olarak ise, Yenişehir ilçe başkanımız olarak göreve yeni atanan Mehmet İleri’yi ve yönetimini ziyaret ettim. Kendilerine de bu vesileyle çalışmalarında başarılar diliyorum. Milletçe, hep birlikte yeni hedeflere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI YÜKSEK BİR OYLA YENİDEN SEÇMEKTİR

Serdar Nalci sözlerine şu şekilde devam ettİ; “Seçim süresince şu anda bir çok aday adayımız olmasına rağmen bizim için şu anda önemli olan tek aday var o da Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı olarak öncelikli hedefimiz Allahın izniyle yüksek bir oy oranıyla sayın genel başkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı yaptırmaktır. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde yüksek bir oranda temsil kabiliyeti olacak şekilde çok sayıda milletvekili çıkartmaktır. Biz teşkilatçı insanlarız, bu kutlu davamızda zamanı gelince eğer görev verilirse biz aksi taktirde hangi arkadaşımız aday olarak gösterilirse onun arkasında sağlam bir şekilde durmak ve çalışmak asli görevimizdir.’’