Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cesedi, 8 Eylül'de Eğartutmaz Deresi'nde bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 9'u için tutuklama talebi sunuldu. Bu kişiler arasında Narin'in annesi Yüksel Güran ve daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi Enes Güran da bulunuyor. Anne ve ağabey, "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla karşı karşıya. Ayrıca, üç kişi için adli kontrol talep edilirken, baba Güran da dahil olmak üzere 10 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: Hürriyet