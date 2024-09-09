Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedine 19 gün sonra ulaşıldı. Arkadaşlarıyla birlikte kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan küçük kız, sabah saatlerinde bir ihbar üzerine yapılan aramalar sonucu dere yatağında çuval içinde ölü olarak bulundu. Bu korkunç gelişmenin ardından başlatılan soruşturma hızla genişletilirken, gözaltına alınan kişilerin sayısı 24’e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran’ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve amcası S.G.’nin eşi yer alıyor. Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü tahmin edilirken, tüm gözler ailesine çevrilmiş durumda.

Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiğini duyurdu. Tunç, şu ana kadar gözaltına alınan 23 kişiye ek olarak 1 kişinin daha gözaltına alındığını ve toplam gözaltı sayısının 24’e yükseldiğini açıkladı. Soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirten Bakan Tunç, olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını ve Narin'in ölümüne sebep olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.

19 gündür arama çalışmaları sürerken Narin'in kaybolduğu köye yakın dere yatakları da son üç gündür tarandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde çalışma yaptı. Dünkü çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi ancak sabah saatlerinde gelen ihbar sonrası harekete geçen ekipler dere yatağında yeniden yaptıkları taramada Narin'i buldu.

"İLK BULGULAR NARİN GÜRAN’IN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YÖNÜNDE"

SÖZCÜ muhabiri Özgür Cebe, "Otopsi ve ölü muayene raporunda küçük kızın kesin ölüm nedeni belirlenecek. İlk bulgular Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü yönünde." bilgisini paylaştı.

Güran'ın cesedinin dere yatağına yeni mi getirilip getirilmediği henüz belli değilken soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı. Aracında DNA tespit edilen ve WhatsApp konuşmalarını silen amca Salih Güran ise soruşturmadaki tek tutuklu.

"TÜM ŞÜPHELER AİLEYE ÇEVRİLDİ"

SÖZCÜ TV yayınına bağlanan gazeteci Emrullah Erdinç, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm şüpheler aileye çevrildi. Amcanın daha önce şüpheli ifadeler vardı. Arabada da DNA örneklerinin olması üzerine öncelikli şüpheli konumunda olan amca var. Amca mı öldürdü, cinayeti mi biliyordu bunların bütün hepsi soruşturmayla ortaya çıkacaktır. İlk şüpheliler arasında amca var büyük ihtimalle."

"CİNAYETİN İÇERİSİNDE AİLENİN FERTLERİNDEN BİRİ ÇIKABİLİR"

"Narin'in cesedi daha sonra oraya atılmış olabilir. Köyde çok güçlü bir aileden bahsediyoruz. Ailenin konuşmaması gibi durum var. Bazı arama çalışmalarına bile katılmayan bir aile var. Narin'in babası da dahil olmak üzere cuma günü tutuklu amcayı ziyaret eden bir aileden bahsediyoruz. Tek sanığı ziyarete gitmişler. Cinayetin içerisinde ailenin fertlerinden biri çıkabilir. Birkaç saat sonra yeni gözaltılar gelebilir."