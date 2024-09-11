Diyarbakır’da vahşice katledilen Narin Güran’ın 2019 yılında hayatını kaybeden engelli ablası Tülin Güran’ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in ailesi, Tülin Güran’ın ‘merdivenden düşerek öldüğünü’ iddia etmişti. Ancak gözaltında olmayan tek amca Erhan Güran, ablasının ölümüne dair gerçeği açıkladı.

Narin Güran’ın öldürülmesinin ardından, ablasının ölümüyle ilgili şüpheler gündeme gelmişti. Tülin Güran’ın da öldürülmüş olabileceği ihtimali birçok kişi tarafından dile getirilmişti.

Gözaltında olmayan amca Erhan Güran, Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Amca Güran, “Tülin merdivenden düşmedi. Yüzde 99 engelliydi ve hastanede solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti” dedi. Güran, ablasının 2019 yılında vefat ettiğini ve doğuştan engelli olduğunu belirterek, “Tülin’in boynundan aşağısı tamamen felçti ve yatalaktı. Vefat etmeden önce hastanede yoğun bakımda yatıyordu,” şeklinde konuştu.