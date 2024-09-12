Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan, 8 Eylül’de cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın üzerinden başka DNA çıkmadı.

8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nun ön raporu açıklandı. Rapora göre Narin’in üzerinde başka birinin DNA’sına rastlanmadı.

Diyarbakır Baro Başkanı Eren açıkladı.

Diyarbakır Baro Başkanı Av. Nahit Eren, yaptığı açıklamada bunun bir ön rapor olmadığını, Diyarbakır Tıp Kurumu’nun Narin’in bedeni ve Narin’in içinde bulunduğu torbadan aldığı numunelerde üçüncü şahıslara ait bir DNA örneği çıkabilme ihtimaline ilişkin rapor olduğunu söyledi. “Yanlış bir tanımlama var” diyen Eren, “Adeta Narin’in ölümüne ilişkin, sebebe ya da sebebin tespiti konusunda bir rapormuş gibi bir algı var. Hayır, bu rapor sadece Narin’in üzerinde bulunan üçüncü bir şahsa ait DNA örneğinin çıkıp çıkmamasına ilişkin bir rapor.

19 gün gibi uzun bir süre içerisinde su altında kalmış olması nedeniyle bu yönde bir tespitin yapılmasına ilişkin koşulları ortadan kaldırıyor. Daha doğrusu muhtemel bir numune varsa üçüncü şahsa ilişkin de maalesef bu süre zarfı içeresinde tespit konusunda süreci zorlaştırıyor. Gelen raporda bunu doğrulamış oluyor. 19 süre zarfı içerisinde Narin üzerinde bu sebepten dolayı üçüncü şahsa ilişkin DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz. Henüz ölüm sebebine ilişkin ve birçok verinin gönderildiği İstanbul Tıp Kurumundan rapor gelmedi” dedi.