Narko Bursa ekipleri uyuşturucu ile mücadele farkındalık faaliyetleri kapsamında AVM'ler ve işyerleri ile toplu alanlarda vatandaşlara el broşürü dağıtarak bilgilendirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yandan uyuşturucu ile mücadele kapsamında suçluların üzerine giderken diğer yandan vatandaşları da bilgilendirerek eğitim ve farkındalık faaliyetler gerçekleştirilyor.

Farkındalık faaliyetleri kapsamında vatandaşların yoğun olduğu AVM'lerde açtıkları stantla çalışmalarını paylaşma imkanı bulan Bursa NARKO ekipleri, el broşürleriyle de vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağladı.

21 ve 25 Ağustos tarihleri arasında NARKO Bursa ekiplerinin dağıttıkları el broşürleri ile 4 bin 505 vatandaşa ulaştıklarını kaydetti.