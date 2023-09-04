Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Mahalle sakinleri de operasyon sonunda polisleri alkışlayarak destek verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.G isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın üzerinde, aracınca ve ikametinde yapılan aramalarda 55 gram esrar, bir hassas terazi ve 10 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Şahsın ikametinde yakalanarak polis aracına bindirildiği esnada vatandaşların alkışlarla ekiplere destek verdiği kameraya yansıdı.

Şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan yürütülen adli tahkikat devam ediyor.