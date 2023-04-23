23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Narlıdere’de de coşkuyla kutlandı.İZMİR (İGFA) - Milli egemenliğimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103.yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'in Narlıdere ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’ndaki törene Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İstikham Albay Ali Tümer, siyasi partilerin temsilcileri, STK’lar, muhtarlar ve Narlıdereli vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Narlıdere’de öğrenim gören öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel gösterilerini sundu. Vatandaşların coşkuyla takip ettiği gösterilerin ardından ise resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Demokrasi Meydanı’ndaki törenlerin ardından Belediye binasına geçen Başkan Engin, başkanlık makamını 7 yaşındaki Kerem Tunç Kartal’a devretti. Başkan Engin’in “Yetki sizde, talimatlarınızı bekliyoruz Sayın Başkanım” sözleri üzerine talimatını açıklayan minik Kerem, “Atatürk’ün bizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan kutlu olsun! Biz çocuklara depremlerden zarar görmediğimiz, barış dolu, yeşil-mavi bir dünya bırakın. Çocuklar hep mutlu olsun, bayramımız 23 Nisan kutlu olsun” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından Başkan Engin, minik başkan Kerem’e hediye takdim etti.