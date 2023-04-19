İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, belediye personeliyle önce şantiye tesislerinde, sonra ana binada personelle buluşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya geldi. Önce Şantiye Tesisleri’nde daha sonra ise belediye hizmet binasında personelle bayramlaşan Başkan Engin, “Tüm mesai arkadaşlarıma aileleri ile birlikte, mutlu ve huzurlu bayramlar” diliyorum diye konuştu.

Başkan Engin, Günün ilk buluşmasında Narlıdere Belediyesi Şantiye Tesisleri’nde işçilerle bir araya geldi. Belediye İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay’ın da yer aldığı bayramlaşma töreninde işçilere seslenen Başkan Engin, “Sizler aldığınız maaşları alnınızın teriyle hak ediyorsunuz. 7/24 esasıyla yurttaşlarımıza hizmet üretmek için özveriyle çalışan hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Belediye Hizmet binasına geçen Başkan Engin, belediye bürokratlarının ve çalışanların bayramını kutladı.

Belediye Meclis Salonu’nda çalışma arkadaşlarına seslenen Başkan Engin, “Pandemiden başlayan süreçle birlikte ülkemiz ve insanlık iyi günler geçirmedi. Depremlerle sarsıldık, binlerce canımızı kaybettik. Yitirdiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu zorlu günlerin üstesinden ancak birlik olabilirsek gelebiliriz. Eğer tedbir almazsak, birlik ve beraberliğimizi sağlayamazsak 5 yılda yapacağımızı 50 yılda zor yaparız. Geleceğimize sahip çıkmalı, çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Umutlu olmalıyız. Unutmayalım ki umut bizi ayakta tutar, umut bizi yaşatır. Bu umutla belediyemize hizmet veriyor, vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Sınırlı gelirlerimizi halkımızın refahı için kullanıyoruz. Her türlü zorluğa rağmen göreve geldiğimiz günden bugüne seçim bildirgemizde yer alan vaatlerimizin çoğunu yerine getirmeyi başardık. Bunları hep birlikte yaptık. Demokrasinin en temel kurumları arasında yer alan belediyelerimizi güçlendirmemiz, sahip çıkmamız gerekiyor. İnanıyorum ki hep birlikte daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Hepinize ailelerinizle birlikte, huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum” diye konuştu.