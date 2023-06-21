Narlıdere Belediyesi’nin çocukları sanatı sevdirmek ve dünya çapında sanatçıları ülkemize kazandırmak için hayata geçirdiği Çocuk Senfoni Orkestrası, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi çalışmalarını ‘Yaza Merhaba’ konseri ile taçlandırdı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi çalışmalarını muhteşem bir konserle taçlandırdı.

Şefliğini Anıl Altınsoy’un üstlendiği ‘Yaza Merhaba’ konserinde yaklaşık 2 saat sahnede kalan çocuklar, Klasik Batı Müziği eserlerinin yanı sıra, film ve dizi müziklerini başarıyla seslendirdi. Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde boş koltuğun kalmadığı ve büyük bir coşkunun yaşandığı gecede sanatseverler, müziğin genç yeteneklerini uzun süre ayakta alkışladı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı İnanç Nurlu, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve davetlilerin katıldığı gece sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2019 yılında sanat yolculuğuna başlayan Çocuk Senfoni Orkestrası ile gurur duyduklarını ifade ederek, “Çocuklarımız yine muhteşem bir konser verdi. Bugün burada olan çocuklarımız büyüdüklerinde iyi bir sanatçı olacak ve Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nda küçük kardeşlerini yetiştirecekler. Narlıdere’de çocuklarımız kültürle sanatla buluşmaya devam edecek. İnanıyoruz bu orkestra, dünya çapında sanatçıları ülkemize kazandıracak. Bu güzel gecenin hazırlanmasında emek veren şefimize, çalışanlarımıza ve en çok da bizlere güvenen ailelerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, Cumhuriyetimizin 100.yılında çok daha coşkulu konserlere imza atmaya devam edecek” diye konuştu.