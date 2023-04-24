Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları Narlıdere Kampüsü'nde okuyan minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’e misafir oldu.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları Narlıdere Kampüsü'nde okuyan çocukları belediye binasında ağırladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başkan Engin’in misafiri olan minikler, Başkan Amcalarından belediyenin faaliyetler hakkında bilgi aldı. Belediyenin çalışmalarını öğrenme fırsatı yakalayan minik öğrencilere Okul Kurucusu Sezen Külahlı, Okul Müdürü Mahmut Demir ve öğretmenleri eşlik etti.

Minik öğrencilere belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Engin, “Sevgili çocuklar; Narlıdere’mizin temizlik işlerini, yollarını, kültür-sanat faaliyetlerini biz yürütüyoruz. Geleceğin cumhurbaşkanları, başbakanları, belediye başkanları, öğretmenleri de sizlerin arasından çıkacak. Dağlarımızı, denizlerimizi, çevremizi sizler koruyacaksınız. Ahlaklı ve dürüst olacak, komşularınızın haklarını gözeteceksiniz. Kadın-erkek ayrımı yapmayacaksınız. Depremden etkilenen kardeşlerinizi unutmayacaksınız. Narlıdere halkı adına hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Sizlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum” dedi. Narlıdere Belediyesi’nin Beslenme Çantası Projesi’ni de öğretmenlerle paylaşan Engin, “Yaklaşık 500 çocuğumuza bir öğünlük beslenme desteği sağlıyor; dar gelirli ailelerimize destek oluyoruz” diye konuştu.