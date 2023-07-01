İzmir'de Narlıdere Belediyesi, kentin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.İZMİR (İGFA) - Narlıdere; Tarihi Yukarıköy Projesi, Nar Çiçekleri Anaokulları Ilıca Şubesi, Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi, Belediye Hizmet Binası Yenileme Projesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dev yatırımı Narlıdere Metrosu için artık gün sayıyor.

Kentin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda anaokullarından yeni sosyal tesislere, kadınlara istihdam olanağı yaratan projelerden kenti güçlendiren birçok çalışmaya imza atan Narlıdere Belediyesi, yeni yatırımlar için de gün sayıyor. Tarihi Yukarıköy Projesi'nde sona gelen, Nar Çiçekleri Anaokulları Ilıca Şubesi, Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi ve Belediye Hizmet Binası Yenileme Projesi'nde de önemli yol kat eden Narlıdere Belediyesi, yeni yatırımlarını kısa bir süre içinde kente kazandırmaya hazırlanıyor.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana kamusal sorumlulukları ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Gerek pandemi gerekse ülkenin geçtiği ekonomik dar boğaza rağmen mesai arkadaşlarımızla birlikte çok önemli işlere imza attığımızı düşünüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlar ve ailelerimiz için hep en iyisi yapmayı hayal ettik. Ülkemizin, şehirlerimizin ve insanlarımızın geleceği için çaba sarf ettik; geride kalan 4 yılda birçok projeyi hayata geçirdik. Yerel ekonominin gelişmesini sağlayacak adımlar attık, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için çabaladık. Hizmetlerin sayısını ve kalitesini artırmaya özen gösterdik, Narlıdere'mize dinamizm kazandırdık. Sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği sağlama yolunda önemli yol kat ettik. Yukarıköy'ün restorasyonunu tamamladık; Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi, Nar Çiçekleri Anaokulları Ilıca Şubesi, Hizmet Binası Yenilenmesi gibi projelerimizde çok önemli aşama kaydettik. Narlıdere'miz yeni projelerle güçlenmeye, gelişmeye ve yurttaşlarımıza hizmet üretmeye devam edecek. Narlıdere'mize çok yakışacak hizmetleri hayata geçirmek için çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YUKARIKÖY 8 TEMMUZ'DA AÇILIYOR

Narlıdere'nin tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan, geleneksel yerleşim dokusunu günümüze kadar koruyan Yukarıköy'ün restorasyonu İzmir Valiliği ve Narlıdere Belediyesi'nin işbirliği ile tamamlandı. 2020 yılının Eylül ayında başlayan çalışmalar 3 yıl içinde tamamlanırken, toplamda 122 bina yeniden restore edildi. İzmir'in marka turizm destinasyonlarından biri olacak ve yerel halka ekonomik değer yaratacak Yukarıköy'ün açılışı, kent protokolünün katılımıyla 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Narlıdere, Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi ile yepyeni bir kent parkına kavuşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük destekleriyle Narlıdere Belediyesi tarafından projelendirilen Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi, önümüzdeki Ocak ayında tamamlanacak. 12 bin metrekarelik alanda yapılacak Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi Projesi’nde; çok amaçlı salonlar, 7 bin metrekare yeşil alan, bisiklet ve yürüyüş yolları, kafeterya, çocuk oyunları ve dinlenme noktaları yer alacak.

NARLIDERE, METROYA KAVUŞUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tamamını kendi öz kaynaklarıyla yaptığı ve yolculu ilk sürüşü 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen Narlıdere Metrosu artık gün sayıyor. 7,2 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşan metro hattının önümüzdeki aylarda açılması bekleniyor. 285 milyon euroluk dev proje açıldığında İzmirliler güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik raylı ulaşım olanağına kavuşacak.

Narlıdere Belediyesi'nin çocukları okul öncesi eğitimle buluşturmak ve çalışan anne babaların yanında olmak amacıyla hayata geçirdiği Nar Çiçekleri Anaokulları'nın Ilıca Şubesi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Yanında yapılacak kafeterya alanı ile birlikte yeni eğitim öğretim dönemine yetişecek anaokulunda 75 öğrenci eğitim görecek. Yaşar Kemal, Narlı ve Çatalkaya şubelerinin ardından hayata geçecek Ilıca Şubesi ile birlikte Nar Çiçekleri Anaokullarına okuyan çocuk sayısı 400'e ulaşacak.

Narlıdere Belediyesi, çok yakında ihalesine çıkacağı proje ile birlikte hizmet binasını yenileyecek. Vatandaşların en çok ziyaret ettiği birimler yıl sonuna kadar, belediye hizmet binasının yan tarafındaki Atatürk Kültür Merkezini de kapsayan zemin kattaki alana taşınacak. Ayrı katlarda bulunan birimlerin tek bir alana toplanmasıyla vatandaşlar diledikleri hizmet birimlerine daha kolay ulaşabilecek.