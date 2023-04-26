Narlıdere Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Çocuk Şenliği büyük coşkuya sahne olduİZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Ahmet Priştina Demokrasi Meydanı’nda Çocuk Şenliği düzenledi. Müzik dinletisinden dans gösterilerine kadar birçok etkinliğin gerçekleştirildiği çocuk şenliği büyük bir coşkuya sahne oldu.

Şenlikte, Narlıdere Belediyesi’nin kültür-sanat kurslarına katılan çocuklar da yeteneklerini gösterme fırsatı buldu. Belediyenin açtığı kurslarda eğitimlerine devam eden minik kursiyeleri büyük bir coşkuya sahne olan şenlikte keman, gitar, resim ve dans konusundaki yeteneklerini gösterdi. Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay ve Narbel A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüceışık’ın da katıldığı etkinliğe katılan çocuklar, kurulan farklı stantlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının tadını çıkarttı.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, “Bugün burada bizimle olan değerli çocuklarımıza, değerli velilerimize çok teşekkür ediyor, sizlere Belediye Başkanımız Ali Engin’in selamlarını iletiyorum. 19 Mayıs 1919’da kurtuluş mücadelemizi başlatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 23 Nisan 1920’de TBMM’ni açtı. Meclisimizin açılışının 103’üncü yılını kutlamanın onurunu ve gurunu yaşıyoruz. Bu önemli günü çocuklarımıza emanet eden tüm kahramanlarımızın ruhları şad olsun. Narlıdere Belediyesi olarak Cumhuriyet çocuklarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.