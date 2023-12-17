NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Dünya'yı etkileyen geçici bir kesintiye neden olan son altı yılın en büyük güneş patlamasını tespit etti. 15 Aralık'ta kaydedilen patlama, Güneş'in kuzeybatı bölgesinde meydana geldi ve NASA yetkilileri, bu olayın yüksek düzeyde ultraviyole ışık ve enerji patlaması ile karakterizediğini belirtti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu patlama geniş çaplı bir parlama meydana getirdi ve daha yüksek frekansta iletişimi etkileyebilecek kadar büyük bir etki yarattı. Açıklamada, pilotların iletişim hatlarında sorunlar yaşadığı ve Güneş patlamasının ülkenin genelinde hissedildiği belirtildi.

NOAA'ya ait Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden (SWPC) Shawn Dahl, yaptığı açıklamada, patlamanın radyo iletişimini geçici olarak devre dışı bıraktığını açıkladı. Dahl, ayrıca patlamanın jeomanyetik bir kasırgaya neden olabileceğini ve bu durumun yüksek frekansta radyo sinyallerini olumsuz etkileyebileceğini, aynı zamanda gelecek günlerde kuzey ışıkları oluşumunu tetikleyebileceğini ifade etti.

Dünya'ya ulaşabilecek potansiyel plazma patlamalarına karşı Güneş lekelerini gözlemleyen bilim insanları, bu bölgelerdeki faaliyetlerin 2025 yılında rekor seviyeye ulaşmasını bekliyor.