Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) kurucu ve eski başkanı Nasuh Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) eleştiren sosyal medya paylaşımları dolayısıyla bugün ifadesi sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sosyal medya paylaşımları dolayısıyla ifade veren AKUT'un kurucu ve eski Genel Başkanı Nasuh Mahruki için 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını aşağılama' suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti.

Savcılığa giden Mahruki, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

https://twitter.com/nasuhmahruki/status/1859146598766297499

Paylaşımında, "Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum" diyerek, "Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem’den hukuk manzaraları.” ifadelerini kullandı.

Mahruki'nin Yüksek Seçim Kurulu'yla ilgili yaptığı paylaşımlar dolayısıyla tutuklandığı öğrenildi.