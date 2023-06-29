Şarkı yazarlığının en özgün temsilcisi Nazan Öncel, söz ve müziğini yazdığı Janti Hamit ile düzenlemesini yaptığı ve Cem Adrian ile birlikte seslendirdiği Saykodelik’i müzikseverlerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Saykodelik şarkı sözleri kadar klibiyle de çok konuşulacak. Bir klipte ilk defa aile fotoğrafının yer aldığı videoda iki sanatçının eşlik etmesi ve pop art görüntülerin geçmişle bugün arasında bir bağ kurmasıyla bir ilke de imza atmış oldular.

Nazan Öncel ve Cem Adrian’ın birlikte kamera karşısına geçtiği klibin yönetmenliğini Nazan Öncel ve Ali Necati Kumcuoğlu üstlendi.

Nazan Öncel, Saykodelik’te Cem Adrian ile bir araya gelişi için, "5 Şubat günü yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz ölüm var unutma diye İnstagrama bir post atmış ve aynı gün şarkıyı Cem Adrian’a yollamıştım. Birlikte okumaya karar verdik. Ertesi gün ne acıdır ki 6 Şubat depremine uyandık ki o gün benim doğum günümdü aslında. Sonrasında gidenlere saygı babında yaşadıkça doğum günü kutlamasını unutmaya karar verdim ve stüdyoya bu derin üzüntüyle girdim. Şarkının da önerdiği gibi zira hayat bir karış” dedim" ifadelerini kullandı.