20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'in ölümüne ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Genç kızın bir hafta önce doğum günü kutladığı ancak hormonal bozukluk nedeniyle ilaç kullandığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Akil'in komşusu yaşananları paylaşarak, "Nazlı, sakin ve efendi bir gençti. Birkaç kez karşılaştık ve onunla ilgili hiç olumsuz bir şey görmedik. Ölüm sebebini astım krizi olarak açıkladılar" dedi.

Sakarya Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil'den arkadaşları bir süre haber alamayınca endişelendi ve dün Serdivan ilçesindeki evine gitti. Kapı açılmayınca içeri girmeye karar verdiler ve içeride üzücü bir manzarayla karşılaştılar. Nazlı Ece Akil, yerde hareketsiz bir şekilde bulundu ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Nazlı Ece Akil'in cenazesi, Ankara'dan gelen ailesine teslim edildi.

Genç kızın bir hafta önce doğum günü kutladığı bilgisi ortaya çıktı ve aynı zamanda hormonal bozukluk nedeniyle ilaç kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Akil'in komşusu Semire Gümüş, yaşananları şu şekilde anlattı: "Dün öğleden sonra, yaklaşık saat 14.00-15.00 sularında polislerin binaya girdiğini gördük. Aynı anda binanın içerisinde bir çocuk bağırıyordu, bu nedenle biz de hemen yukarı çıktık ve kızın vefat ettiğini öğrendik. Nazlı, her zaman sakin ve efendi bir gençti. Birkaç kez karşılaştık ve onunla ilgili olumsuz bir şey görmemiştik. Bu olay karşısında şaşkın ve üzgünüz. Binada 'arkadaşım öldü' diye çocuğun çığlıkları yankılanıyordu. Biz duyup dışarı çıktık. Nazlı'nın arkadaşı, ondan haber alamayınca bina yöneticisini aramış. İkisi balkondan içeri girmişler. Kapıyı açtıklarında acı bir manzara ile karşılaşmışlar. Daha sonra polis ve ambulans geldi. Nazlı, üniversite öğrencisi olarak 1 seneden beri burada oturuyordu, ancak hiçbir kötülüğünü görmedik. Bu olay beni çok üzdü. Kim bilir annesi onu buraya ne hayallerle göndermiştir. Hepimiz çok etkilendik. Ben de bir kız annesiyim ve çok ağladım. Ölüm nedeni olarak astım krizi açıklandı."