Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bir hafta önce doğum günü olan genç kızın, hormonal bozukluk sebebiyle ilaç kullandığı ve psikolojik sorunları olduğunu öğrenilirken, komşusu yaşananları anlatarak, "Sakin, efendi bir kızdı. Biz birkaç kez karşılaştık ve bir kötülüğünü görmedik. Ölüm sebebi için astım krizi dediler" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi’nde okuyan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil’den arkadaşları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine Akil’in arkadaşları dün Serdivan ilçesindeki ikametine gitti. Kapının açılmaması üzerine camdan içeri giren arkadaşları acı manzara ile karşılaştı. Akil’i yerde hareketsiz şekilde bulunması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Nazlı Ece Akil’in cansız bedeni, yapılan otopsi sonrasında Ankara’dan gelen ailesine teslim edildi.

Bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen genç kızın aynı zamanda hormonal bozukluk sebebiyle ilaç kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

"Sakin, efendi bir kızdı"

Hayatını kaybeden genç kızın komşusu Semire Gümüş, "Dün saat 14.00-15.00 gibi yemek yerken binaya polislerin girdiğini gördük. O esnada da bir çocuk bağırıyordu binanın içerisinde, bizde öyle olunca yukarıya çıktık kızın vefat ettiğini öğrendik. Sakin, efendi bir kızdı. Biz birkaç kez karşılaştık ve bir kötülüğünü görmedik. Şaşırdık ve üzüldük böyle bir olay olmasına. Binada ‘arkadaşım öldü’ diye çocuğun çığlıkları yankılanıyordu. Biz onu duyup çıktık. Arkadaşı, kızdan haber alamayınca bina yöneticisini aramış. Onunla birlikte balkondan girmişler. Zaten kapıyı açtıklarında acı manzarayla karşılaşmışlar. Daha sonrasında polis ve ambulans geldi. Üniversite öğrencisi, 1 seneden beri burada oturuyor ama hiçbir kötülüğünü görmedik. Üzüldüm tabii. Kim bilir annesi ne hayallerle göndermiştir buraya. Hepimiz etkilendik. Bende bir kız annesiyim, çok ağladım. Ölüm sebebi için astım krizi dediler" dedi.