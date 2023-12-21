NBA’de Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks’i deplasmanda 120-111’lik skorla mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Clippers’ta 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle double-double yapan Kahwi Leonard, takımını galibiyete taşıdı.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 10 müsabakayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks’i 120-111 yenerek üst üste 9. maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Clippers’ta 30 sayı, 10 ribaund, 5 asistle double-double yapan Kahwi Leonard, galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Norman Powell 21 sayı, 3 ribaund, James Harden da 17 sayı, 11 asistle katkı sağladı. Dallas’ta ise Luka Doncic’in 28 sayı, 10 rbaund ve 10 asistlik triple-double performasıyla, Tim Hardaway Jr.’ın 21 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Los Angeles Clippers, 17. galibiyetine ulaşırken, Dallas Mavericks 11. yenilgisini yaşadı.

Alperen’li Houston, Atlanta’ya mağlup oldu

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı ekibi Atlanta Hawks’a 134-127’lik skorla mağlup oldu. Atlanta’da Trae Young 30 sayı, 14 asistle galibiyette önemli pay sahibi olurken, Bogdan Bogdanovic 22 sayı, 5 asist, Dejounte Murray de 21 sayı, 5 asist üretti. Houston’da ise Jabari Smith Jr.’ın 34 sayı, 13 ribaundu ile Fred VanVleet’in 32 sayı, 15 asisti mağlubiyeti engelleyemedi. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 26 dakika parkede kaldığı karşılaşmada 14 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynadı.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers: 124 - Utah Jazz: 116

Indiana Pacers: 144 - Charlotte Hornets: 113

Orlando Magic: 106 - Miami Heat: 115

Philadelphia 76ers: 127 - Minnesota Timberwolves: 113

Brooklyn Nets: 102 - New York Knicks: 121

Toronto Raptors: 104 - Denver Nuggets: 113

Chicago Bulls: 124 - Los Angeles Lakers: 108

Houston Rockets: 127 - Atlanta Hawks: 134

Dallas Mavericks: 111 - Los Angeles Clippers: 120

Sacramento Kings: 119 - Boston Celtics: 144