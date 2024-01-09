2019 yerel seçimlerinde AK Parti, beklemediği bir sonuç almış ve başta İstanbul olmak üzere Ankara, Antalya gibi büyükşehirler kaybedilmişti. MHP'de bulunan Adana da CHP'nin eline geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçiminde başarıya odaklanmış durumda, Ali Yerlikaya olmadı ama başka bir bakanın ismi gündeme geldi!

AK Parti ve MHP'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu, Pazar günü birçok şehrin adayı Haliç'te açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski bakanlardan Süleyman Soylu, mevcut Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isimleri de İstanbul ve Ankara için geçmişti. İstanbul olmasa bile Antalya'da kabinedeki bir bakanın adı öne çıktı.

SÜLEYMAN SOYLU, ALİ YERLİKAYA DERKEN... SÜRPRİZ BAKANIN ADI MASADA!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un adı Antalya adaylığı için gündeme geldi. AK Parti'nin Antalya'yı son kazandığı 2014 yılında belediye başkanı olan Menderes Türel'in yanı sıra Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de adı geçiyor.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA GİDİP GELİYOR

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Antalya'da AK Parti ipi göğüslemişti. %36.42 oranında oy alan AK Parti'yi %34.63 ile CHP takip etmişti. Daha sonra 2019'daki seçimlerde CHP, yeniden Antalya'yı geri aldı. Oyların %50'sinden fazlasını alan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.

MEHMET NURİ ERSOY SÜRPRİZİ!

Aktarılan bilgilere göre AK Parti, Antalya'da Menderes Türel veya Hakan Tütüncü'den birini aday gösterecek. Sürpriz bir şekilde mevcut kabinede yer alan Mehmet Nuri Ersoy'un da adı gündeme geldi.