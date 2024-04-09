A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, mücadele gücü yüksek bir ekiple karşılaştıklarını dile getirerek, “Taktik anlamda çalıştığımız her şeyi sahada görmek bizim için mutluluk verici” dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, “Mücadele gücü çok yüksek bir takımla karşılaşacağımızı zaten biliyorduk. Çalışmalarda taktiğimizi de ona göre oluşturduk. İki tane de senaryomuz vardı. İlk yarıda topu olabildiğince tutup devreye pozisyon vermeden girmeyi ve İki yarıda da hücum oyuncularımızı devreye sokarak sonuca gitmek istiyorduk. Aslında ilk devrede yediğimiz gol dışında düşündüğümüz gibi oldu. Oyuncularım disiplinlerini kaybetmediler. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettirdiler. Taktik anlamda çalıştığımız her şeyi sahada görmek bizim için mutluluk verici. Dünya sıralamasında Macaristan 4, biz ise 62. sıradayız. Bu farka rağmen oyuncularım sahada verdikleri mücadele ile kadın futbolu anlamında ne kadar ileriye gidebileceklerini gösterdiler. O yüzden son derece mutluyum. Bu görmüş olduğunuz kızlar, ülkeleri için ve kadın futbolunun gelişimi için ciddi anlamda emek veren oyuncular. Bu sebeple son derece gururluyum.

“Hedefimiz play-off’lara kalmak”

Yavaş ama emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Necla Güngör Kıragası, “Hedefimiz öncelikle B Ligi’nde kalmak. Hemen A Ligi’ne gidelim gibi hızlı adımlar atmak istemiyoruz. Adımlarımız yavaş ama sağlam olsun istiyoruz. C Ligi’ndeki süreci de 4 yıl içerisinde inşa edebildik. Yapılan yatırımların meyvelerini henüz topluyoruz. Tabi B Ligi’nde kalıcı olup C Ligine hiç düşmeden İsviçre’nin ardın ikinci olarak Play-offlara kalmak istiyoruz. Bu maç o yüzden çok kıymetliydi. Macaristan’ı puan olarak altımıza attık. Azerbaycan ile oynayacağımız maçları kazanarak puanımızı 9’a yükseltmek istiyoruz” diye konuştu.

Stadyuma gelerek destek veren taraftarlara teşekkür eden Kıragası, “Mübarek Ramazan Bayramı arefesinde buraya gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Tüm izleyenlerimizin bayramını kutluyorum. Kadınlar Milli Takımı’nın kalecisi Selda Akyüz’ün annesi rahatsızlandığı için kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Pamuk annenin de ellerinden öpüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.