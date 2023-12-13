Türk sinemasında yeni bir Mehmetçik destanının yazılacağı ve Türkiye’nin yakın geçmiş tarihine çarpıcı bir bakış sunacak olan TRT ortak yapımı “Nefes-Yer Eksi İki” filminin galası İstanbul’da gerçekleşti.

1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikayeleri konu alan TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” filminin galası İstanbul’da gerçekleşti. 15 Aralık’ta vizyona girecek olan filmin galasına; İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, yapımcı Mustafa Cihat Durmuş, filmin oyuncularından Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Bestemsu Özdemir, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu ve film ekibi katıldı.

“TRT, terörle mücadelede farkındalık oluşturmak için üzerine düşen vazifeyi yerine getiriyor”

Gecede basın mensuplarına açıklama yapan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, Türkiye’nin terör konusunda çok önemli badireler atlattığını ve çok büyük sınamalardan geçtiğini ve yıllar boyunca birçok evladını şehit verdiğini, birçok gazisini ve şehidini geride bıraktığını ama asla bunları unutmayan bir ülke olduğunun altını çizdi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugünlere belki geldiğimizde bu hadiseler birer eski durumları ifade ediyor olsa da hafıza-i beşer nisyan ile malul ama biz özellikle TRT olarak bu tarz yapımlarımızla hem şehitlerimizin hatırasını yad etmek hem de terörle mücadelenin sadece teröristlerle mücadele etmek olmadığını, aynı zamanda bu noktada farkındalık oluşturmak gerektiğini TRT olarak, kamu yayıncısı olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getiriyoruz. Tıpkı çok kısa süre önce şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ın anısına hayata geçirdiğimiz şu an vizyonda bulunan ‘Aybüke; Öğretmen Oldum Ben’ adlı filmimizde olduğu gibi. Ya da Eren Bülbül’ün hatırasını nasıl geçen sene yâd ettiysek bu filmimizle de yine 1993 yılında hasıl olmuş hayata geçmiş o dönemin bir çok gerçek şahsiyetini, şehitlerimizi, kahramanlarımızı yansıtan çok kıymetli güzel bir proje.”

“Oyuncular ve yapım ekibimiz kahramanları temsil ettiklerini hissettirdi”

Filmi izlerken çok duygulandıklarını ifade eden Varol, “Umarım biraz sonra izleyicilerimiz, hafta sonu da sinema izleyicilerimiz de bunu göreceklerdir. Oyuncularımız her anlamda kahramanları temsil ettiklerini en ince ayrıntısına kadar hissettirdiler, yapımcımızın ve yapım ekibimizin de bu duyguyu layıkıyla yerine koyduğu çok güzel bir iş oldu. Ben bu vesileyle bugüne kadar kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi tekrar rahmetle minnetle yad ediyorum. Gazilerimize hürmet ediyorum. İnşallah o günler geride kaldı ve bir daha böyle dönemlerden geçmeyecek ülkemiz. Umarım Türkiye’de olduğu gibi dünyada da barışın egemen olduğu bir gelecek hepimizin önünde olsun” ifadelerini kullandı.

“Onlar; asıl unutursan ölür”

Filmde Tayfun Yüzbaşı karakterini canlandıran Murat Yıldırım gala öncesi yaptığı açıklamada “Bizim için uzun bir süreçti ama artık beklenen sona geldik. Size bir film sunacağız şimdi. Türkiye’nin bir gerçeğini işlediğimiz filmimiz hepimizin filmi. 90’lardaki karakol baskınlarını anlatan çok gerçek bir hikâye. Yazarımız Hakan Evrensel, yönetmenimiz Ozan Uzunoğlu, tüm oyuncularımız büyük emek harcadı bu filmde. Üzerimizde büyük bir sorumluluk vardı. Umarım yerine getirebilmişizdir. ‘Onlar; asıl unutursan ölür!’ diyordu Tayfun Yüzbaşı, biz de hatırlatmak istedik,” dedi.

Gazeteci Ufuk karakterini canlandıran oyuncu İlker Aksum ise, “Ben bir savaş muhabirini oynuyorum ama otuz yıldır zaten askeriyenin içerisindeyim. Babam savaş pilotudur. Burada terörü anlatıyoruz. Terör ile 40 yıldır uğraşan bir ülkeyiz. Anlatmak istediğimiz, terörün ne kadar lanet, dehşet verici bir şey olduğudur. Umarım bundan bir an önce kurtuluruz. Yapımcımız Mustafa Cihat Durmuş’un çok emeği geçti. Yönetmenimize, senaristimize, kadromuza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye’nin 90’lı yıllardaki terör sorununa dair fikirleri olsun istedik”

Filmin yönetmeni Ozan Uzunoğlu, gerçek bir hikayeyi değerli bir kadroyla etkili bir şekilde aktarmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Bu film sadece izleyip geçebileceğimiz bir film değil. Oradaki gerçek kahramanların yaşadıklarına dayandığı için izleyicilerin Türkiye’nin 90’lı yıllarındaki terör sorununa dair önemli fikirleri olsun istemiştim. Bu topraklar için ne gibi fedakarlıklar yapıldı bunun altını çizmek için tarihe not düşen bir film yaptığımızı düşünüyoruz,” şeklinde konuştu.

İlk Nefes filmi ile “Nefes - Yer Eksi İki” filmi arasında yaklaşık 14 yıl olduğunu aktaran senarist Hakan Evrensel, “İlk filmde 45 saniyelik bir diyaloğumuz vardı. ‘Bir şehit haberi ortalama 45 saniyede unutuluyor.’ Ben bu 14 yıl içerisinde bu sürenin daha uzayacağını düşünüyordum ama daha da kısaldı. ‘Nefes - Yer Eksi İki’ filmi aldırış edilmeyen, unutulan insanların hikayesini anlatmaya çalışıyor,” sözlerine yer verdi.

Gerçek hayat hikayelerini çarpıcı bir kurguyla anlatacak filmin yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş, yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu üstlenirken, filmin senaryosu Hakan Evrensel tarafından kaleme alındı. İki bin metre yükseklikteki bir karakolda geçen ve bölgede görev yapmış birçok gerçek kahramandan izler taşıyan film, her ne pahasına olursa olsun görevini bir an bile bırakmayan onurlu Mehmetçiklerin hikayesini anlatıyor.