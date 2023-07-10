Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Temmuz meclisinde, “Bitmeyen hizmet aşkı, tükenmeyen enerjiyle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda tarımsal kalkınma hamlelerinin meyvelerinden bahseden Yüce, Türkiye’de örnek alınan tarım projelerinden ve yıllara göre elde edilen hasat miktarından örnekler verdi. Yüce, ayrıca Büyükşehir olarak Temmuz ayı içinde ihaleye çıkılacak projelerin de haberini verdi. Nehir Ada, Mithatpaşa Garı’nın taşınması, Taraklı ile Sapanca’ya yeni meydan projelerinde vites artırdıklarını anlatan Yüce, ayrıca devam eden Sakarya Ticaret Merkezi, Melen Botanik Yapı Projesi, SBB Polikliniği, Tarım Lisesi gibi projelerde gelinen noktayı rapor halinde açıkladı. Yüce, “Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairemiz gibi Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız ’da da içerisinde çalışma planlarımız mevcut. Bu çalışma planlarını 3 başlık altında sizinle paylaşıyorum. Temmuz ayı içerisinde ihalesini gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimiz şunlar: Nehir Ada, Mithatpaşa Garının Taşınması, Taraklı Meydan ve Kaldırım Düzenlemesi, Ağrı/Taşlıçay Kültür Merkezi, Sapanca Meydan Projesi, Geyve Alifuatpaşa Şadırvan, Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde yapılması planlanan V Kanal ile ilgili keşif çalışması tamamlanmış olup, temmuz ayı itibariyle ihalesine çıkılacaktır” dedi.

“Projelerimizin gerekli adımlarını attık”

Karağaç Bulvarı, Kocaali Sahil Düzenlemesi ve Kaynarca merkezindeki dekoratif düzenlemelerle ilgili bilgiler paylaşan Yüce, “Karaağaç Bulvarı, Karapürçek SAMEK, Kocaali Sahil Düzenleme, Pamukova ve Kaynarca İlçeleri Ana Caddeleri ile ilgili kaldırım ve dekoratif aydınlatılması, Kocaali SGM Projesi, Geyve Safibey-Bayat arası menfez/köprü geçişlerinin yenilenmesi ve genişletilmesi, Trafik Park, SOGEP. Bu saydığım projelerimizin gerekli adımlarını attık. En yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak Sakarya’mıza ve hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Sakarya Ticaret Merkezi Yapım İşi, Melen Botanik Vadisi Binası ve Çevre Düzenlemesi İşi, Poliklinik Hizmet Binası, Milli Eğitim Bakanlığı Tarım Lisesi, Kocaali Alandere Köprüsü, Söğütlü Tokmaklıdere Köprü, Şehit ve Gaziler Derneği, Çaybaşı -Yeniköy kaldırım, SBB Muhtelif Alanlarda Ayyıldız Dekoratif Led Motif Yapım İşi, Sakarya Yerel Kültür Binası yapımı devam edecek. Zipline Yapım işi ise tamamlandı. . Sakarya için bitmeyen bir hizmet aşkı ve tükenmeyen bir enerjiyle çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.