Cesedin, dün gece evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Evliya Kayış’a ait olduğu öğrenildi.

Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi Kavakdüzü mevkiinde balık tutmak için giden Bayram D.’nin ağlarına bir erkek cesedi takıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan AFAD ekipleri, nehre bot indirerek cesedi sudan çıkardı. Hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın, dün gece saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Evliya Kayış’a (24) ait olduğu tespit edildi. Ayrıca, Kayış için babasının kayıp ihbarında da bulunduğu öğrenildi.

Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, balıkçı Bayram D. ise alınma üzere karakola götürüldü.