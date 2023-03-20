2023 seçimleri öncesinde gündemde seçmen kaygı sorgulama işlemi yer alıyor. Bugün itibariyle seçmen listelerinin düzeltmesi ve eksiklerin tamamlanması için askıya çıkarıldı. Bu gelişmeyle beraber vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını merak ediyor. Peki Seçmen kaydı nasıl sorgulanır?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim kararları ile Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde uygulanacak seçim takvimi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçmen listeleri de düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için bugün askıya çıktı, 2 Nisan Pazar günü de saat 17.00’de askıdan indirilecek. Bu süre içinde, kaydı olmayan depremzedeler ve diğer seçmenler ilgili ilçe seçim kurullarına başvurarak seçmen olabilecekler.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanılacağı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenilebiliyor.