Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası’nda şampiyon Özel Altınyıldız Koleji oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Futbol Tunuvası’na 5 ayrı grupta 21 takım katıldı. Oldukça çekişmeli geçen grup müsabakaları sonunda turnuvanın finalinde Özel Altınyıldız Koleji ve 75. Yıl İlkokulu karşı karşıya geldi.

NEVNAR Spor Tesislerinde oynanan ve hakemler, Mehmet Akif Bozkurt ile Ersen Özcan’ın yönettiği karşılaşmayı 9-3 kazanan Özel Altınyıldız Koleji turnuvanın şampiyonu oldu. 75. Yıl İlkokulu’nun ikinci olduğu turnuvayı 20 Temmuz İlkokulu ise üçüncü tamamladı.

Turnuvanın final müsabakası sonrasında dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyalarını Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ile Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar verdi.

Turnuvaya katılan sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz turnuvaya katılan tüm sporcularımı, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Gerçekten oldukça centilmence geçen bir turnuva oldu. Hepsi birbirinden yetenekli yavrularımızın mücadelesini büyük bir zevk ile izledik.” dedi.

Savran’a konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, eğitime yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi.

Başkan Savran, ödül töreninin ardından turnuvaya katılan sporcular ve velileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.