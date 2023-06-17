Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün genç sporcuları ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Halter, Güreş, Spor Tırmanış ve Wushu-Kungfu branşlarında spor hayatlarını Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında sürdüren katıldıkları bölgesel ve ulusal şampiyonalarda dereceler elde eden sporcuları ve antrenörlerini kabul etti.

Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar’ın da katıldığı ziyarette bir süre sporcular ve antrenörleri ile sohbet eden Savran, elde ettikleri başarılı derecelerden dolayı kendilerini tebrik etti.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında Voleybol, Spor Tırmanışı, Wushu, Futbol, Engelli Atletizm, Güreş, Masa Tenisi, Geleneksel Okçuluk, Halter, Atletizm, Sutopu, Yüzme ve Boks branşlarında 400’ü aşkın gencin spor hayatlarını sürdürdüklerini vurgulayan Savran, her geçen gün artan lisanslı sporcu sayısı ile Nevşehir’i turnuvalarda başarıyla temsil ettiklerini söyledi.

Nevşehir Belediyesi olarak amatör spor branşlarına yönelik desteklerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini vurgulayan Savran, “Kulübümüzdeki birçok sporcumuz son dönemde önemli başarılara imza attılar. Birçoğu milli takım forması altında hem şehrimizi hem de ülkemizi başarıyla temsil etti. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Ben onları yürekten alkışlıyorum. Nevşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte böylesine başarılı sporcularımızın yetişmesine katkı sağlayan kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyorum” dedi.