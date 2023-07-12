Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, depremin meydana geldiği ilk günden itibaren yaraların sarılması için Hatay’da olduklarını belirterek, “Hiçbir zaman buradan uzaklaşmadık. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen halen Hatay ile iç içeyiz.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Nevşehir Valiliği koordinesinde Nevşehir Belediyesi, Nevşehir İl Özel İdaresi ve Nevşehirli hayırsever iş insanlarının desteği ile Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde, 8 bin 250 metrekare alana yapılan ve 65 dükkanın yer aldığı "Nevşehir Kapadokya Sebze Hali" düzenlenen törenle açıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, depremin ardından tüm kurumların afet bölgesine yardıma koştuğunu söyledi.

Masatlı, büyük bir birlik ve beraberlik ruhunun ortaya konulduğunu ifade ederek, şehir ve köylerin tekrar ayağa kaldırılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Hatay'ın binlerce yıllık tarihinde birçok medeniyete ve dine ev sahipliği yaptığını anlatan Masatlı, "Bunun yanı sıra tarih boyunca hoşgörü diyarı olarak da anılmıştır. İlimizin yer aldığı bu güzel coğrafya Amik Ovası olarak da adlandırılmakta ve bu verimli topraklardan bereket fışkırarak, neredeyse her türlü tarım ürünü yetiştirilebilmektedir." dedi.

Masatlı, Hatay'ın tekrar ayağa kalkmasında ticaretin normalleşmesi, tarım ve hayvancılığın canlanmasının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Hatay sebze ve meyve hali ilimize önemli katkılar sağlayacaktır. Nevşehir Valiliğimizin katkılarıyla inşası tamamlanarak, açılışını yapacağımız Antakya Hali, ilimizdeki gıda sevkiyatının ve temininin önemli merkezlerinden birisi olacaktır. Bu düşüncelerle bizlere her alanda yol gösteren ve rehberlik eden, asrın felaketinin ardından, şehirlerimizi ve köylerimizi tekrardan ayağa kaldırmak için gereken tüm stratejileri belirleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye şükranlarımı arz ediyor, medeniyetler şehri Antakya'mıza önemli katkılar sağlayacak tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise Nevşehir'in 310 bin nüfuslu orta ölçekte bir il olduğunu kaydederek, "Böyle büyük bir yatırımı düşündüğümüzde biz biliyorduk ki Nevşehirli hemşerilerimiz bizi yalnız bırakmazlar, arkamızda dururlar. Onlardan aldığımız güçle, onlardan aldığımız güvenle işe başladık ve yaklaşık 53 gün önce, bayram tatilini de çıkarttığınız zaman 40 gün gibi kısa bir sürede inşaat tamamlandı ve bugün anahtar teslimini gerçekleştireceğiz. Hem köylünün ürününü satabileceği hem de esnafın ticaretini yapabilmesi ve şehrin normale dönmesi noktasında buranın fayda sağlayacağını umuyoruz. Bizim de burada bir katkımızın olması, çorbada bir tuzumuzun olması son derece memnun ediyor, mutlu ediyor." diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, sebze halinin yapımına öncülük eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve katkıda bulunan hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. Savran, “Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren Nevşehir Belediyesi olarak bu bölgedeyiz. Antakya Belediyesi ile kardeş Belediye ilan edildik ve o günden bu yana Antakya’ya depremin yaralarını sarmak için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın depremin ilk günlerinde söylediği bir söz vardı, ‘Deprem bölgelerinde hayat normale dönene kadar orada olacağız. Yaraları birlikte saracağız’ demişti. Bizde hiçbir zaman buradan uzaklaşmadık. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen halen Hatay ile iç içeyiz. “ dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek hak sahiplerine anahtarları teslim edil