Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Sevdamız memleket, davamız halka hizmet. Nevşehir için tüm gayretimizle çalışmayı sürdürüyoruz.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ Konutları ve 2000 Evler Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Her iki mahallede esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Savran, mahalle sakinleri ile sohbet edip hizmet ve yatırımları anlattı.

Son dönemde gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı yatırımları ile Nevşehir’in tüm mahallelerinde önemli hizmetlere imza attıklarını söyleyen Savran, “Çünkü biz millete hizmet için, milletin sıkıntılarını çözmek için varız. Oluş amacımız, varlık sebebimiz milletimizin derdiyle dertlenmek ve önündeki sıkıntıyı kaldırmak. Bizim sevdamız memleket, davamız halka hizmet.” dedi.