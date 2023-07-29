Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 20 Temmuz ve İbrahim Paşa Mahallelerinde yer alan 1. Uygulama alanında anlaşmaya varılan hak sahipleri tapu devirlerine başladı. Tapu devir işlemlerinin tamamlanması ve imar çalışmalarının ardından yapılacak olan 170 konut için ihale süreci başlayacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın göreve gelmesinin ardından tamamlanması için büyük çaba sarf ettiği Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar hızla ilerliyor.

Bir bölümü İbrahim Paşa ve bir bölümü de 20 Temmuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. Uygulama adası için Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde İmar Plan ve Uygulama Projesi ile Uygulama Esas Yönetmeliği’nin onaylanmasının ardından hak sahipleri ile görüşmeler tamamlandı.

Projenin uygulanacağı Adalet Sarayı arkasında bulunan alandaki hak sahiplerinden alınan muvaffakatnameler ile birlikte hak sahipleri tapu devir işlemlerini Nevşehir Tapu Müdürlüğü’nde yapmaya başladı.

Yeni evlerinin blok ve katlarını seçerek muvafakatnamelerini imzalayan hak sahiplerinin tapu devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından projenin uygulanacağı alanda imar çalışması yapılacak ve 4 ila 8 kat arasında blokların bulunacağı 22 bin 500 metre karelik alanda inşaat için ihale süreci başlayacak.

Proje için birçok önemli aşamanın atlatıldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehirli vatandaşlara verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tapu devir işlemlerinin ardından ihale sürecinin tamamlanması ile bölgede inşaat çalışmalarının başlayacağını ve yeni konutların hızla yükseleceğini kaydeden Savran, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz Merkez Kentsel Dönüşüm Projemiz hızla ilerliyor. Bu alanda hak sahibi olan vatandaşlarımız bizlere güvenerek gönül rahatlığı içerisinde muvaffakatnamelerini imzaladı. Şimdi tapu devirlerini yapıyorlar ve ardından ihalemizi gerçekleştireceğiz.Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.