Nevşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenleyeceği etkinlikte sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli ve İrem Güral sahne alacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Son dönemde gerçekleştirdiği festival, konser, sinema günleri ve tiyatro etkinlikleri ile çeşitli kültür sanat faaliyetlerine imza atan Nevşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği konser programı ile Nevşehirlilere 30 Ağustos’un coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser programı, yarın TÜİK Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Saat 19.00’da İrem Güral konseri ile başlayacak olan kutlama programında saat 21.00’de sevilen sanatçı Mustafa Ceceli sahne alacak ve sevilen şarkılarını Nevşehirliler için seslendirecek.