Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “El Emeği Göz Nuru Sergisi”, bugün Nissara AVM’de açılacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) bünyesinde açılan çeşitli kurslarda kursiyer kadınlar tarafından yapılan ürünler sergilenecek.

Bugün saat 14.00’te Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve il protokolünün katılımı ile Nissara AVM içerisinde açılacak olan sergi 8 Ekim 2023 Pazar gününe kadar açık kalacak.