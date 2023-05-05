Nevşehir'de Kıratlıoğlu Mahallesi Lavanta Sokak ve Dere Kümesi Sokaklarında bulunan yollar belediye ekiplerince yenileniyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki doğalgaz, elektrik, içme suyu altyapısı çalışmaları sırasında bozulan ara yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Belediye ekipleri, son olarak Kıratlıoğlu Mahallesi’nde bulunan Lavanta Sokak ve Dere Kümesi Sokak’ta yenileme çalışmaları için harekete geçti. İş makineleri yardımı ile bu sokaklarda yolların sökümünü gerçekleştiren ekipler, kısa sürede buradaki yolları yenileyerek yeniden araç trafiğine açacak.