Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çanakkale ve Konya Kültür Gezileri tamamlandı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 16-20 yaş grubundaki gençler ve kadınlar için düzenlenen Çanakkale ve Konya kültür gezileri tamamlandı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen program kapsamında, Çanakkale gezisine katılan gençler burada profesyonel tur rehberleri eşliğinde Seyit Onbaşı Anıtı Rumeli Tabyası, Alçıtepe Hilali Ahmer Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Eceabat’ı gezdi.

Çanakkale Destanı'nın yazıldığı geniş bölgedeki tarihi kaleleri, tabyaları, şehitlikleri, anıtları, müzeleri, batık gemileri, topları, siperleri, burçları ve savaştan kalan pek çok şeyi görme fırsatı bulan 507 gence gezileri boyunca Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri de eşlik etti.

18 yaş ve üzeri kadınlar için düzenlenen Konya gezilerine ise 180 kişi katılım sağladı. Tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi profesyonel tur rehberleri eşliğinde gerçekleştirilen Konya gezi programına katılan Nevşehirli kadınlar, Mevlana Türbesi, Şemsi Tebrizi Türbesi, Alaaddin Tepesi ve Camii ziyaret ederek Tropikal Kelebek Bahçesini gezdi.

Çanakkale ve Konya gezilerinde ayrıca Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara öğle yemeği ikramlarında bulunuldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen kültür turlarına katılan kadın ve gençler, programlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.