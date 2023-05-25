Kadınlar Sutopu 2. Lig’de mücadele eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Takımı, 2022-2023 sezonunu 3. sırada tamamlayarak 1. Lig’e yükseldi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Çocukların ve gençlerin en az bir spor dalıyla meşgul olması ve boş vakitlerini spor yaparak geçirebilmeleri adına projeler geliştiren Nevşehir Belediyesi, bir yandan kente yeni spor sahaları kazandırırken bir yandan da Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmayı sürdürüyor.

Çok sayıda branşta yüzlerce lisanslı sporcuya ulaşan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, bu branşlarda oluşturduğu takımlarla bölgesel ve ulusal liglerde Nevşehir’i temsil ediyor. Son olarak geçtiğimiz yıllarda kurulan Kadın Sutopu Takımı, 2 yılda üst üste aldığı derecelerle 1. Lig’e yükselmeyi başardı.

Kuruluşunun ardından ilk olarak Bölgesel Lig’de mücadele eden ve buradan 2. Lig’e yükselen Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Takımı, 2022-2023 sezonunu 3. sırada tamamlayarak 1. Lig’e yükseldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren Kadın Sutopu Takımı sporcularını ve Antrenörleri Oğuzhan Yazıcı’yı tebrik etti.