İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a veda ziyaretinde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

17 Haziran 2020 tarihinde Nevşehir Valisi olarak göreve başlayan ve 10 Ağustos tarihinde yayınlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Becel, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret ederek vedalaştı. Vali Becel, Belediye Başkanı Savran ile başkanlık makamında bir süre sohbet etti.

Becel’e Nevşehir’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Savran, yeni görevinde başarılar diledi.