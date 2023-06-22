AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e ziyarette bulundu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ankara’da temaslarını sürdürüyor.

TBMM’de Genç Nevşehirliler Derneği yönetimi ve üyeleri ile buluşan ve ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret eden Başkan Savran, bugün ise AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Bakan Tekin’e yeni görevinde başarılar dileyen Nevşehir heyeti, kendisine Avanos el sanatları ürünü bir tabak hediye etti.

Bakan Tekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nevşehir heyetine teşekkür etti.