Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kayaşehir Halk Oyunları Festivali için KKTC ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen halk oyunları ekipleri Nevşehir Kalesi içerisinde sergiledikleri halk oyunları ile Nevşehirlileri mest etti.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kayaşehir Halk Oyunları Festivali’ne Nevşehir’in yanı sıra Sivas, Konya-Ilgın, Mersin-Toroslar, Kırşehir, Trabzon, Kayseri, Edirne, Bitlis-Tatvan, Denizli, Bursa-Orhangazi, Adana, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’den halk oyunları ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlk olarak festivale katılan halk oyunları ekiplerinin kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde, konuk halk oıyunları ekipleri Borsa Kavşağı’ndan Nevşehir Valiliği önüne kadar yürüyerek Nevşehirlileri selamladı.

Burada Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektiren konuk halk oyunları ekiplerine MHP Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, MHP İl Başkanı Adnan Doğu ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de eşlik etti.

Daha sonra Nevşehir Kalesi’nde devam eden festivalde, gösteri programının sunuculuğunu Sanatçı, Tv ve Radyo programcısı Adavapuru Şakir yaptı.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri festivale KKTC ve Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan halk oyunları ekiplerine teşekkür ederek kendilerini Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Festivale Nevşehir halkının ilgisinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Savran, gelecek yıllarda festivali genişleterek sürdüreceklerini belirtti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ise, Nevşehir’de göreve başlamasının ardından ilk katıldığı programın Kayaşehir Halk Oyunları Festivali olduğunu belirterek festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Vali Fidan, “Nevşehir Valisi olarak geçtiğimiz günlerde atandım ve yeni görevime birkaç gün önce başladım. Nevşehir gerçekten çok güzel bir il. Tüm dünyada böyle bir imajı var. Gelip gördükten sonra bunu daha iyi anladım. Nevşehir tarihi ve turistik yerleriyle, doğasıyla, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle, turizmiyle ve tarihi ile çok güzel bir şehir. Böyle bir şehirde, Anadolu’nun kalbinde vali olarak görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu akşam KKTC ve ülkemizin farklı illerinden halk oyunları ekiplerimizi ağırlıyoruz. Elbette devletlerin, ülkelerin gelişmişliği bilimde, teknolojide, sanayide, eğitimde, sağlıkta aldığı mesafenin yanında tarihini, geçmişini, kadim medeniyetini bugüne taşıyabilen, bugüne taşımakta gösterdiği başarıyla ölçülen bir kriter. Bizde kadim medeniyetimizden, şanlı tarihimizden bugüne taşıyıp buradan gelecek nesillere devredeceğimiz kültürel mirasla güçlü ve büyük Türkiye’nin inşasında daha da ileriye bakacak şekilde ilimizi, ülkemizi daha yukarlara, daha ileriye taşıyacağız. Bizim de Nevşehir’deki gayemiz, inşallah devraldığımız hizmet bayrağını daha da yukarlara taşımak ve Nevşehir’e, Nevşehirlilere hayırla hizmet etmek olacaktır. “ dedi

Selamlama konuşmalarının ardından Nevşehir’in yanı sıra Sivas, Konya-Ilgın, Mersin-Toroslar, Kırşehir, Trabzon, Kayseri, Edirne, Bitlis-Tatvan, Denizli, Bursa-Orhangazi, Adana, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’den gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Ekiplerin gösterileri öncesinde katıldıkları illerin tanıtım filmleri dev ekrandan katılımcılara izlettirildi.

Festivalin gösteri programına, Nevşehir Valisi Fidan ve Belediye Başkanı Savran’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı Adnan Doğu, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yetkileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.