Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Hatay Defne Orhanlı Çadırkent’te depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Hatay’da temaslarını sürdüren Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Valiliği öncülüğünde ve Nevşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından üretilen konteynerlerde eğitim faaliyetlerinin sürdüğü Defne Orhanlı Çadırkenti ziyaret etti.